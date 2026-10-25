Себастьян Шиманський оформив дубль у перемозі Ренна над Страсбуром — Interia Sport

У Франції «Стад Ренн» переміг «Страсбур» з рахунком 3:0 у матчі восьмого туру Ліги 1. Польський футболіст Себастьян Шиманський оформив дубль, а Пршемислав Франковський віддав результативну передачу, повідомляє Interia Sport.

Голи Шиманського та асист Франковського

Рахунок на 34-й хвилині відкрив Булає Діа після передачі Франковського. Спочатку боковий арбітр зафіксував офсайд, однак гол у підсумку визнали дійсним.

На 41-й хвилині Шиманський збільшив перевагу «Стад Ренна». Після перерви він відзначився вдруге: на 61-й хвилині півзахисник завдав удару з-за меж штрафного майданчика та вразив ворота Філіпа Йоргенсена. На 77-й хвилині Шиманського замінили.

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Лідерство в Лізі 1

Після перемоги «Стад Ренн» набрав 16 очок і очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції, випереджаючи «Лілль» на один пункт. У матчі команда Ренна завдала 15 ударів, п’ять із яких були в площину воріт. «Страсбур» пробив 12 разів і чотири рази влучив у площину.

Наступний матч у Лізі 1 команда Шиманського та Франковського проведе 31 жовтня проти «Ніцци».

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