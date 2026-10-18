Селбі вибув у першому раунді Northern Ireland Open, Лісовскі переміг — BBC Sport

Чотириразовий чемпіон світу зі снукеру Марк Селбі вибув у першому раунді Northern Ireland Open у Белфасті, Північна Ірландія, поступившись Луїсу Хіткоту з рахунком 2:4. Чинний переможець турніру Джек Лісовскі розпочав захист титулу перемогою 4:1 над китайським гравцем Хуаном Цзяхао, повідомляє BBC Sport.

Лісовскі вийшов до другого раунду

35-річний Лісовскі торік здобув на цьому турнірі свій перший рейтинговий титул. У матчі у Waterfront Hall він повів 3:0, після чого Хуан скоротив відставання, вигравши четвертий фрейм. У п’ятому фреймі англієць переміг на чорній кулі та оформив вихід до наступного етапу.

У другому раунді Лісовскі зіграє зі шотландцем Ентоні Макгіллом. Макгілл також переміг із рахунком 4:1, обігравши свого співвітчизника Стівена Магуайра.

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Поразки Селбі та Сяо

Селбі, п’ятий номер світового рейтингу, вигравав у Хіткота 2:0, але програв чотири наступні фрейми. Він намагався стати першим снукеристом, який виграє всі чотири турніри Home Nations, і вже перемагав цього року на China Open.

Ще однією несподіванкою стартового дня стала поразка китайця Сяо Годуна від англійця Сема Крейґі у вирішальному фреймі. Ірландець Аарон Гілл із Корка програв представнику Таїланду Тепчайї Ун-Ну з рахунком 2:4. У вечірній сесії також мали зіграти колишні чемпіони світу Ніл Робертсон і Шон Мерфі.

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