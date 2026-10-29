У Шотландії «Селтік» і «Рейнджерс» програли апеляції на санкції Шотландської футбольної асоціації. Обидва клуби мають провести свої наступні домашні матчі Кубка Шотландії за зачиненими дверима — без уболівальників.

Як повідомляє Sky Sports, клубам також не вдалося оскаржити штраф у 100 тисяч фунтів стерлінгів, який вони мають сплатити своїм суперникам у цих матчах. Водночас з рішення прибрали умову про можливе проведення ще однієї гри без глядачів у разі нових заворушень на матчі Кубка Шотландії до завершення наступного сезону.

Сутички на Айброксі

Санкції запровадили після чвертьфіналу Кубка Шотландії минулого сезону на стадіоні «Айброкс». Матч завершився без голів, а «Селтік» вийшов до півфіналу, перемігши «Рейнджерс» у серії пенальті з рахунком 4:2.

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Після вирішального удару кілька сотень уболівальників «Селтіка» вибігли на поле святкувати, а фанати «Рейнджерс» рушили їм назустріч. Між групами вболівальників кидали піротехніку та предмети. Поліція Шотландії після інциденту заарештувала 43 людей; під час заворушень постраждали поліцейські.

Висновки незалежної перевірки

Незалежний огляд подій під керівництвом Марка Блекборна дійшов висновку, що під час інциденту ледь вдалося уникнути тисняви та небезпечного для життя насильства. У звіті зазначено, що вторгнення на поле кількох сотень уболівальників «Селтіка» було цілком неприйнятним і спровокувало вороже реагування частини домашніх фанатів, які проривалися повз стюардів та поліцію.

Автори перевірки також закликали клуби застосовувати суворіші санкції щодо інцидентів, пов’язаних з ультрас-групами. Після березневого матчу клуби не змогли домовитися про розподіл квитків, тому цього сезону на іграх «Олд Фірм» у шотландській Прем’єр-лізі та Кубку ліги не допускають гостьових уболівальників.

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