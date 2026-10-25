Селтік обіграв Гіберніан і відновив чотириочкову перевагу — Sky Sports News

У Шотландії «Селтік» на стадіоні «Істер-роуд» переміг «Гіберніан» з рахунком 2:1 у матчі шотландської Прем’єршип та відновив чотириочкову перевагу на вершині таблиці. Як повідомляє Sky Sports, вирішальний м’яч на 43-й хвилині забив Каміло Дуран — це його 10-й гол у сезоні.

Швидкий обмін голами

Господарі відкрили рахунок уже на третій хвилині: Джо Ньюелл швидко розіграв штрафний, а Оуен Елдінг відправив м’яч у дальній кут воріт. Проте за дві хвилини «Селтік» зрівняв рахунок. Джейсон Керр після подачі з кутового головою зрізав м’яч у власні ворота.

Каспер Гьог, який повернувся до стартового складу «Селтіка», мав дві нагоди вивести команду вперед, однак не реалізував їх. Перед перервою Дуран змістився до центру та влучним ударом з-за меж штрафного майданчика спрямував м’яч у нижній кут.

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Турнірне становище

У другому таймі Міка Баур небезпечно пробив здалеку, але воротар «Гіберніана» Рафаель Саллінгер упорався з ударом. Наприкінці зустрічі господарі посилили тиск: захисник Грант Генлі навіть вийшов грати попереду. Втім, зрівняти рахунок команді не вдалося.

«Гіберніан» залишається на останньому місці таблиці, відстаючи від найближчого суперника на один пункт. Команда не здобувала перемог у чемпіонаті з серпня та ще не вигравала під керівництвом нового менеджера Марінка Редейка. «Селтік» під керівництвом Мартіна О’Нілла здобув дев’ять перемог в останніх десяти матчах Прем’єршип.

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