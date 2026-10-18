Селтік розгромив Гартс 7:1 і відірвався на чотири очки — Sky Sports News

«Селтік» на стадіоні «Селтік Парк» у Шотландії розгромив «Гартс» із рахунком 7:1 у матчі Шотландської прем’єр-ліги. Завдяки перемозі команда збільшила відрив на вершині таблиці до чотирьох очок, а «Гартс» залишився третім.

Два голи за перші десять хвилин

Як повідомляє Sky Sports News, господарі повели вже на сьомій хвилині: Кіран Тірні забив головою після подачі Міки Баура з кутового. Через три хвилини Беньямін Нюгрен подвоїв перевагу «Селтіка» ударом з льоту, м’яч змінив напрямок після рикошету.

Каллум Османд, який уперше вийшов у стартовому складі клубу, оформив дубль протягом двох хвилин. На 36-й він скористався невдалим пасом Сабрі Гендуеза, а на 38-й забив головою після того, як воротар відбив удар Каміло Дурана.

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Відповідь гостей і сім голів господарів

«Гартс» скоротив відставання на 41-й хвилині завдяки потужному удару Лорана Менді приблизно з 16 ярдів. Однак перед перервою м’яч після атаки Баура опинився у воротах гостей від захисників Стівена Кінгслі та Джеймі Маккарта; автогол записали на Маккарта.

На 49-й хвилині Дуран забив шостий м’яч «Селтіка», закрутивши м’яч у ворота після передачі Тірні. Остаточний рахунок на 83-й хвилині встановив Нюгрен: після передачі Каспера Хьога він пробив у кут воріт і оформив дубль.

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