Сенегал приймає перші в Африці Юнацькі Олімпійські ігри — France 24

У Сенегалі стартують Юнацькі Олімпійські ігри — перші Олімпійські змагання на африканському континенті. У турнірі в Дакарі, сусідньому Діамніадіо та курортному місті Салі візьмуть участь близько 2700 спортсменів віком від 14 до 17 років. Змагання триватимуть до 13 листопада, повідомляє France 24.

153 комплекти нагород у 25 видах спорту

Юні атлети розіграють 153 комплекти медалей у 25 видах спорту, зокрема в легкій атлетиці, плаванні та баскетболі 3x3. До програми Юнацької Олімпіади вперше включили Baseball5 — різновид бейсболу, в який грають без бит і рукавичок, китайське бойове мистецтво ушу та пляжний спринт у прибережному веслуванні, що поєднує біг пляжем із веслувальними перегонами.

Уперше на Юнацьких Олімпійських іграх також проведуть змагання з пляжної боротьби. Цей вид спорту пов’язаний із сенегальською боротьбою, яку в країні вважають національним видом спорту й також проводять на піску.

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Церемонія відкриття в Діамніадіо

Церемонію відкриття запланували на стадіоні в Діамніадіо. Очікується, що президент Сенегалу Бассіру Діомай Файє оголосить Ігри відкритими; на заході також мають бути присутні президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі та глави кількох держав. У програмі церемонії передбачено виступи сотень танцівників, присвячені сенегальській та африканській культурі.

Амбасадорами Ігор є французький актор Омар Сі, який має сенегальське походження, та тіктокер Хабі Ламе. Талісманом змагань став молодий лев Айо в традиційному головному уборі фульбе. Його ім’я в перекладі з мови йоруба означає «радість».

На Іграх також дебютує команда біженців: шість спортсменів, які базуються в Кенії та Уганді, виступатимуть у легкій атлетиці, дзюдо й тхеквондо. Дакар спочатку мав прийняти Юнацьку Олімпіаду 2022 року, однак змагання перенесли на чотири роки через пандемію коронавірусу.

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