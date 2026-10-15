Сербського тенісиста дискваліфікували до 2050 року за договірні матчі

0:00 / 0:00

Сербського тенісиста Стефана Мілічевича дискваліфікували на 24 роки за порушення антикорупційних правил. Він також має сплатити штраф у розмірі 70 тисяч доларів. Відсторонення триватиме до 8 жовтня 2050 року.

За даними Міжнародної агенції з забезпечення чесності в тенісі (ITIA), у 2022–2024 роках Мілічевич брав участь у договірних матчах, намагався впливати на результати інших зустрічей і залучав інших професійних тенісистів до корупційної мережі.

29-річного Мілічевича звинуватили в організації шести договірних матчів у період із 2022 по 2024 рік. Також він займався вербуванням інших тенісистів.

У підсумку серб отримав 24-річну дискваліфікацію та штраф у розмірі $70 тисяч.

Найкращим результатом Мілічевича за кар'єру стало 1338 місце в рейтингу АТР.

Про це повідомляється з посиланням на Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA).

Софт-тенісист Чень По-ї здобув бронзу Азійських ігор у Японії — Taipei Times.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас виступив проти скорочення матчів Grand Slam — Cyprus Mail.

Читай нас у