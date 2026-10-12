Сергій Шищенко звинуватив суперника в суддівських привілеях після матчу Буковина — Полісся

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Матч восьмого туру Української Прем’єр-ліги між «Буковиною» та «Поліссям» завершився нічиєю 2:2, однак після фінального свистка увага переключилася на емоційну заяву головного тренера чернівецької команди Сергія Шищенка. Наставник розкритикував суддівство та заявив, що матчі житомирського клубу регулярно супроводжуються скандалами.

Після поєдинку Шищенко дав короткий флеш-коментар журналістці УПЛ.ТБ Аріні Євдокимовій.

На запитання, з якими емоціями він прийшов на спілкування, тренер відповів різко.

«Та ну це ганьба, бл**ь. Полісся завжди за якісь реформи, вони завжди за якісь реформи. Які реформи? У них кожна гра проходить зі скандалом», — заявив Сергій Шищенко.

На думку наставника «Буковини», перший гол «Полісся» мали скасувати через порушення правил. Він стверджує, що Приймак зіграв у м’яч, після чого Чоботенко вдарив його по нозі, але арбітри зарахували гол і не переглянули повтор епізоду.

Тренер також розкритикував рішення призначити пенальті у ворота його команди на 90-й хвилині, коли «Буковина» вела в рахунку 2:1.

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«Гайдучик тримає нашого гравця, наш м’яч — пенальті на 90 хвилині. Ганьба! Поліссю — ганьба», — наголосив Шищенко.

Після цих слів наставник не став відповідати на інші запитання та одразу залишив флеш-зону.

Варто зазначити, що Сергій Шищенко раніше працював у «Поліссі» та навіть очолював першу команду житомирського клубу.

Поєдинок у Кам’янці-Подільському виявився результативним. Брагару вивів «Полісся» вперед після рикошету від Вітенчука. Саме цьому голу передував епізод за участю Приймака та Чоботенка, який згодом розкритикував Шищенко.

«Буковина» зуміла не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед: спочатку Дахновський зробив рахунок 1:1, а потім Бусько забив другий гол чернівецької команди.

Однак на 90-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота господарів. Велетень реалізував одинадцятиметровий і встановив остаточний рахунок — 2:2.

«Полісся» вперше за шість матчів не змогло перемогти в чемпіонаті України та втратило лідерську позицію. «Шахтар» випереджає житомирську команду на два очки.

«Буковина» набрала свій восьмий бал і посідає десяте місце в турнірній таблиці. Втрата очок у компенсований час позбавила підопічних Сергія Шищенка можливості претендувати на теоретичне місце в першій сімці чемпіонату.

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