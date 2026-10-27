Шахтар — Динамо: де та коли дивитися матч 1/8 фіналу Кубка України

0:00 / 0:00

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» зустрінуться в 1/8 фіналу Кубка України сезону-2026/27. Матч відбудеться у Львові на стадіоні «Арена Львів», а переможець протистояння вийде до чвертьфіналу турніру. Трансляцію можна буде переглянути на телебаченні, OTT-платформах і безкоштовно онлайн.

Поєдинок між «Шахтарем» і «Динамо» розпочнеться о 18:00 за київським часом. Команди зіграють на стадіоні «Арена Львів».

Головним арбітром зустрічі призначено Віктора Копієвського.

Пряму трансляцію Класичного покаже телеканал UPL.TV. Також матч можна буде переглянути на OTT-платформах, серед яких:

MEGOGO;

Київстар ТБ;

Vodafone TV;

SWEET.TV;

інші сервіси-партнери.

Безкоштовна онлайн-трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі УПЛ ТБ.

У попередньому раунді Кубка України «Шахтар» упевнено переміг «Вільхівці» з рахунком 3:0. Київське «Динамо» здолало вінницьку «Ниву» з мінімальною перевагою — 1:0.

Тепер команди зустрінуться в очному протистоянні, яке визначить одного з учасників чвертьфіналу.

Якщо основний час матчу завершиться внічию, команди одразу проведуть серію пенальті — без додаткового часу.

У попередньому розіграші Кубка України «Шахтар» і «Динамо» також зустрічалися на стадії 1/8 фіналу. Тоді перемогу здобули кияни з рахунком 2:1, а згодом «Динамо» виграло й увесь турнір.

Нагадаємо, фінал Міжконтинентального кубка ФІФА 2026 року відбудеться 16 грудня на стадіоні «Ахмед бін Алі» в Ер-Райяні, Катарі.

Нагадаємо, футболіст Роберт Левандовський підтримав «Барселону» під час матчу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. У сторіз в Instagram він опублікував фото телевізійного екрана з кадром гри на 29-й хвилині за рахунку 0:0 та написав: «Vamos Barcelona».

ПСЖпереміг «Барселону» з рахунком 4:2 у Парижі в матчі третього туру Ліги чемпіонів. Після цієї гри каталонський клуб зазнав першої офіційної поразки в сезоні.

Читай нас у