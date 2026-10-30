Шахтар обіграв Оболонь і повернувся на перше місце в УПЛ

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Донецький «Шахтар» переміг київську «Оболонь» із рахунком 2:0 у матчі 11-го туру Української Прем’єр-ліги. Поєдинок відбувся на «Арені Львів».

Головним героєм зустрічі став Аліссон, який оформив дубль. Бразилець забив на 70-й та 85-й хвилинах.

Завдяки перемозі «гірники» повернулися на перше місце турнірної таблиці чемпіонату.

Інші матчі 11-го туру відбудуться 31 жовтня, 1 та 2 листопада.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті оголосив склад на листопадові товариські матчі проти Японії та Сінгапуру. До списку з 26 футболістів увійшли двоє гравців донецького «Шахтаря» — півзахисник Марлон Гомес і нападник Аліссон Сантана. Для обох це перший виклик до основної національної команди Бразилії.

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» оголосили стартові склади на поєдинок 1/8 фіналу Кубка України сезону 2026/27. Тренерські штаби обох команд визначилися з футболістами, які розпочнуть матч із перших хвилин.

Півзахисник київського «Динамо» Микола Шапаренко прокоментував поразку команди від донецького «Шахтаря» з рахунком 0:3 в 1/8 фіналу Кубка України. Футболіст визнав, що кияни не змогли показати гідну гру, а вилучення Тараса Михавка в першому таймі суттєво ускладнило ситуацію.

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