Донецький «Шахтар» проведе чотири домашні матчі Ліги чемпіонів цього сезону на стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні, Велика Британія, де грає «Челсі». Про це повідомляє Politico Europe. Перший матч у британській столиці запланований на середу.

Матчі в Лондоні

Генеральний директор клубу Сергій Палкін заявив, що команда представляє не лише «Шахтар», а й усю Україну. За його словами, лондонські матчі також мають підтримати українців, які залишили свої домівки та переїхали до Лондона й Англії.

У Лондоні «Шахтар» має зіграти проти грецького АЕКа, португальського «Спортінга», турецького «Фенербахче» та мадридського «Реала». Спортивний директор клубу Даріо Срна сказав, що команда постійно відчуває стрес через війну, але хоче грати для вболівальників та України.

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Клуб без постійного дому

«Шахтар» залишив Донецьк у 2014 році та відтоді проводить домашні матчі в різних тимчасових містах. Після початку повномасштабної агресії Російської Федерації — держави-агресора — проти України у 2022 році команда приймала суперників у Польщі та Німеччині.

На формі клубу розміщено назву SCM — найбільшої приватної фінансово-промислової інвестиційної компанії України, яка належить власнику «Шахтаря» Рінату Ахметову. Директорка SCM із корпоративних зв’язків Наталія Ємченко закликала європейських інвесторів вкладати кошти в Україну, наголосивши на значенні таких інвестицій для стратегічної, енергетичної та продовольчої безпеки Європи.

Ємченко також заявила, що атаки Росії на торговельні центри й логістичні об’єкти мають на меті деморалізувати український бізнес та ускладнити життя цивільного населення.

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