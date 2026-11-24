Шахтар зіграє з Фенербахче у п’ятому турі Ліги чемпіонів: розклад і турнірна таблиця
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Донецький клуб прийматиме стамбульську команду в матчі, який може суттєво вплинути на боротьбу за вихід до плей-оф. Обидва суперники ризикують опинитися за межами топ-24, якщо втратять очки.
Ліга чемпіонів, 5-й тур
Вівторок, 24 листопада
- 19:45. Галатасарай — Астон
- 19:45. Буде-Глімт — ЛАСК
- 22:00. Комо — АЕК
- 22:00. Слован — Бетіс
- 22:00. Лейпциг — Ланс
- 22:00. Манчестер Сіті — Наполі
- 22:00. Феєнорд — Порту
- 22:00. Арсенал — Боруссія Д
- 22:00. Реал — ПСВ
Середа, 25 листопада
- 19:45. Сабах — Барселона
- 19:45. Славія — Вільярреал
- 22:00. Шахтар — Фенербахче
- 22:00. Лілль — Баварія
- 22:00. Спортінг — Манчестер Юнайтед
- 22:00. Брюгге — Ліверпуль
- 22:00. Інтер — Штутгарт
- 22:00. Атлетіко — Вікінг
- 23:00. ПСЖ — Рома
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