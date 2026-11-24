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Донецький клуб прийматиме стамбульську команду в матчі, який може суттєво вплинути на боротьбу за вихід до плей-оф. Обидва суперники ризикують опинитися за межами топ-24, якщо втратять очки.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Вівторок, 24 листопада

19:45. Галатасарай — Астон

19:45. Буде-Глімт — ЛАСК

22:00. Комо — АЕК

22:00. Слован — Бетіс

22:00. Лейпциг — Ланс

22:00. Манчестер Сіті — Наполі

22:00. Феєнорд — Порту

22:00. Арсенал — Боруссія Д

22:00. Реал — ПСВ

Середа, 25 листопада

19:45. Сабах — Барселона

19:45. Славія — Вільярреал

22:00. Шахтар — Фенербахче

22:00. Лілль — Баварія

22:00. Спортінг — Манчестер Юнайтед

22:00. Брюгге — Ліверпуль

22:00. Інтер — Штутгарт

22:00. Атлетіко — Вікінг

23:00. ПСЖ — Рома

Шахтар знову втратив очки: Лівий Берег відібрав нічию в лідера УПЛ.

Михайло Мудрик жорстко відповів на критику свого інтерв’ю Гордону.

Раніше Мудрик припустив, що мельдоній потрапив до його організму в Україні.

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