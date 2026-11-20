У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, донецький «Шахтар» не зміг обіграти київський «Лівий Берег» у матчі 13-го туру української Прем’єр-ліги. Команди зіграли внічию 1:1: кияни першими відкрили рахунок, а «гірники» зрівняли його після перерви. Для команди Арди Турана це вже третій матч без перемоги за останні чотири тури.

«Шахтар» і «Лівий Берег» зустрілися 20 листопада в межах 13-го туру УПЛ. Матч розпочався активно з боку обох команд, але першими забити змогли кияни. Про результат поєдинку повідомляє «Главком».

На початку зустрічі «гірники» мали кілька нагод відкрити рахунок. Феррейра та Невертон намагалися завершити атаки ударами, але скористатися своїми моментами не змогли. «Лівий Берег» відповів небезпечним епізодом біля воріт суперника. Квасниця відправив м’яч у сітку після добивання, однак гол не зарахували. Перед цим Вікентій Волошин порушив правила.

Невдовзі кияни все ж вийшли вперед. Челядін перехопив м’яч на половині поля «Шахтаря» та віддав передачу на Воробчака. Той опинився біля кута штрафного майданчика, обіграв захисника й точним ударом відправив м’яч у дальній кут воріт. Так «Лівий Берег» повів у рахунку — 1:0. Після пропущеного гола «Шахтар» намагався перехопити ініціативу, але атаки команди Арди Турана не приносили результату. До перерви «гірники» створили небагато небезпечних моментів. Один із них виник наприкінці першого тайму, коли Очеретько пробив у ближній кут і змусив воротаря «Лівого Берега» Ігнатенка вступити в гру.

Після перерви тренерський штаб «Шахтаря» вирішив суттєво змінити гру команди й випустив одразу чотирьох нових футболістів. Це додало донеччанам активності в атаці. Воротарю киян довелося частіше рятувати свою команду. Спочатку Ігнатенко відбив дальній удар Матвієнка, а згодом упорався і з пострілом Аліссона. Однак тиск «Шахтаря» поступово зростав, і на 61-й хвилині донеччани зрівняли рахунок.

Гол організували футболісти, які вийшли на заміну. Педро Енріке прострілив із лівого флангу, а Аліссон опинився перед воротами без опіки й у дотик переправив м’яч у сітку. Рахунок став 1:1. Після цього «Шахтар» продовжив атакувати та намагався вирвати перемогу. Забити могли Аліссон, Педро Енріке й Траоре, але їхні спроби не завершилися голами.

Воротар «Лівого Берега» Ігнатенко впевнено діяв у воротах і не дозволив суперникам вийти вперед. Захисники киян також витримали тиск донеччан. У підсумку команда з Києва зберегла нічию та відібрала очки в лідера чемпіонату. Попри втрату очок, «Шахтар» залишився на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. Після 13-го туру команда Арди Турана має 30 очок. «Лівий Берег» із 10 балами посідає десяту сходинку.

Українська Прем’єр-ліга. 13-й тур

«Шахтар» — «Лівий Берег» — 1:1

Голи: Аліссон, 61 хвилина — Воробчак, 19 хвилина.

Результат: нічия.

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