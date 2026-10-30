Шарль Леклер показав найкращий час у першій практиці Гран-прі Мехіко — Sky Sports News

Шарль Леклер із Ferrari показав найкращий час у першій практиці Гран-прі Мехіко в Мексиці на автодромі імені братів Родрігес. Монегаск випередив пілота Mercedes Кімі Антонеллі на 0,659 секунди, повідомляє Sky Sports.

Ferrari попереду в Мехіко

Льюїс Гамільтон посів четверте місце. Його швидке коло на м’яких шинах вийшло нерівним, однак темп напарника може підбадьорити британця. Ferrari розраховує здобути лише третю перемогу в сезоні.

Sky Sports зазначає, що Ferrari може бути конкурентною на високогірній трасі в Мехіко завдяки роботі невеликої турбіни її силової установки в умовах великої висоти над рівнем моря.

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Новачки отримали місце за кермом

У першій практиці десять новачків замінили штатних гонщиків команд. Це пов’язано з регламентною вимогою, за якою новачки мають брати участь у сесіях за кермом обох болідів щонайменше двічі протягом сезону. Ferrari стала єдиною командою, яка випустила на трасу обох основних пілотів.

Резервний гонщик Mercedes Фредерік Весті, віцечемпіон Формули-2 2023 року, став найкращим серед новачків, посівши третю позицію. Він поступився Антонеллі менш ніж однією десятою секунди. Аюму Іваса, який керував Red Bull Макса Ферстаппена, став п’ятим і програв Леклеру менш ніж секунду, використовуючи шини середньої жорсткості.

Антонеллі може достроково оформити чемпіонський титул у недільній гонці, якщо фінішує не нижче дев’ятого місця.

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