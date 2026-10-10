Шеррок і Гейтер кваліфікувалися на чемпіонат світу PDC 2027 — Sky Sports News

Феллон Шеррок і Джемма Гейтер здобули путівки на чемпіонат світу PDC 2027 після суботніх турнірів Women's Series у Вігані. Шеррок гарантувала собі місце серед п’яти найкращих у рейтингу серії, а Гейтер забезпечила кваліфікацію виходом до фіналу Event 22.

Кваліфікація до Александра-палас

Для Шеррок майбутній чемпіонат світу стане сьомою участю в турнірі. Вона стала першою і наразі єдиною жінкою, яка здобувала перемоги в матчах чемпіонату світу в Александра-паласі: Шеррок обіграла Теда Еветтса та Менсура Сульовича, після чого поступилася Крісу Добі.

Гейтер вийшла до третього фіналу сезону та вдруге зіграє на світовій першості. На дебютному чемпіонаті світу вона програла Джошу Року, однак виграла один сет. У 2026 році Гейтер також здобула титул WDF World Masters і першу перемогу на Women's World Matchplay, повідомляє Sky Sports.

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Два титули Бо Грівз

Бо Грівз виграла обидва суботні турніри у Вігані. У фіналі Event 21 вона перемогла Вікі Пруїм з рахунком 5:3, а в півфіналі розгромила Феллон Шеррок — 5:0. У чвертьфіналі проти Ріан О’Салліван Грівз показала середній результат понад 101.

У фіналі Event 22 Грівз із таким самим рахунком 5:3 обіграла Гейтер. Це був її 61-й титул у Women's Series — рекордний показник у серії. Раніше в цьому турнірі вона відігралася з 1:3 у матчі проти Лізи Ештон, яка мала кілька можливостей завершити гру на свою користь.

Разом із Шеррок, Гейтер і Грівз на чемпіонаті світу в Александра-паласі виступить Ліза Ештон. Вікі Пруїм перед завершальними турнірами сезону Events 23–24 є лідеркою в боротьбі за останню кваліфікаційну путівку через рейтинг PDC Women's Series.

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