Шеррок обіграла Літтлера та виграла 501 тис. фунтів — Sky Sports News

Феллон Шеррок перемогла Люка Літтлера в одному легу на шоу Beat Luke Littler у Манчестері та отримала приз у розмірі 501 тисячі фунтів. Як повідомляє Sky Sports, Шеррок здобула право виступити на події, оскільки не має тур-картки PDC.

Вирішальний лег

Учасники по черзі грали проти Літтлера по одному легу. Перший із 20 претендентів, який зміг би його обіграти, мав отримати головний приз. Шеррок вийшла вперед за рахунком, після чого набрала 180 очок і завершила лег влучанням у подвійну 20.

Після перемоги дартсменка дала емоційний коментар Netflix у присутності свого сина. «Я не можу передати словами, наскільки це важливо», — сказала вона. Шеррок також додала: «Я справді зараз не знаходжу слів. Це чудовий момент».

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Спроби інших учасників

До перемоги Шеррок Літтлер майже без проблем виграв низку однолегових матчів. Ірландець Пірс Макл мав один дротик на перемогу: для цього йому потрібно було влучити в бул, однак кидок не досяг цілі.

Літтлер також обіграв 14-річного Джейдена Вокера за 12 дротиків, закривши 158 очок. Після матчу він сказав, що не міг дати супернику шансів, адже Вокер «настільки хороший у 14 років». До поєдинку із Шеррок Літтлер виконав лише один максимальний набір у 180 очок, а ще один додав у грі проти Девіда Вавжевського.

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