Шевченко вручив нагороду Ямалю та привітав Кейна із Золотим м’ячем

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Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав Гаррі Кейна з перемогою в номінації «Золотий м’яч — 2026» і розповів про свою роль на церемонії нагородження.

Шевченко зазначив в Instagram, що для нього було честю вручити Ламіну Ямалю нагороду найкращому молодому гравцеві віком до 21 року. Він також привітав іспанця з черговим досягненням і побажав Кейну успіхів.

Окремо Шевченко подякував France Football та УЄФА за церемонію, яка об’єднала різні покоління футбольних талантів.

Сам Шевченко отримав «Золотий м’яч» у 2004 році.

Джерело: Instagram

Збігнєв Бонек заявив, що був дещо здивований врученням Золотого м’яча нападнику «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейну. Водночас колишній футболіст сказав, що англієць певною мірою заслужив на цю нагороду.

Наставника збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте та тренера жіночої команди «Барселони» Пере Ромеу визнали найкращими тренерами року у своїх категоріях.

Нападник мюнхенської «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн поділився емоціями після того, як уперше у своїй кар’єрі став володарем «Золотого м’яча». Футболіст подякував партнерам по команді, тренерам, колишньому клубу «Тоттенгем», родині та всім, хто підтримував його на шляху до нагороди.

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