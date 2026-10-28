Ширакава і Чхве Вон Тхе стартують у третьому матчі KBO — Korea Herald

У Гванчжу, Південна Корея, японський праворукий пітчер Кейшо Ширакава з Kia Tigers та Чхве Вон Тхе із Samsung Lions вийдуть стартовими пітчерами на третій матч другого раунду плейоф Корейської бейсбольної організації (KBO). Після двох ігор серії до трьох перемог рахунок становить 1:1, повідомляє Korea Herald.

Перші два матчі відбулися в Тегу. Tigers перемогли у першій грі з рахунком 5:1, а Lions наступного дня відповіли перемогою 8:3. Третій і четвертий матчі пройдуть на домашньому полі Tigers у Гванчжу в четвер і п’ятницю; початок обох ігор заплановано на 18:30 за місцевим часом.

Ширакава після вдалого дебюту

Ширакава дебютував у плейоф KBO 20 жовтня в матчі проти LG Twins. За п’ять інінгів він пропустив один ран, дозволив чотири хіти та оформив дев’ять страйкаутів. У тій грі Tigers розгромили суперників 13:1 і вийшли до наступного раунду. Менеджер команди Лі Бом Хо після матчу зазначив, що японський пітчер перевершив його очікування.

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У трьох зустрічах регулярного сезону проти Lions Ширакава мав ERA 3,68. За 14 і дві третини інінга він зробив 10 страйкаутів, але також допустив 11 уоків. Ку Джа Ук із Lions здобув два хіти у шести виходах на биту проти Ширакави, зокрема дабл, а Чон Бьон У вибив єдиний хоум-ран команди в протистоянні з ним.

Статистика Чхве проти Tigers

Чхве Вон Тхе мав складну статистику в матчах плейоф до минулого року: у 18 попередніх іграх його ERA становив 11,16. У плейоф 2025 року він провів шість сухих інінгів проти SSG Landers, а в наступній серії з Hanwha Eagles відпрацював сім інінгів і пропустив один ран.

Водночас у трьох матчах регулярного сезону проти Tigers цього року ERA Чхве становив 8,10: за 13 і одну третину інінга він дозволив 17 хітів, серед яких два хоум-рани. Кім До Йон і Гарольд Кастро вибивали проти нього хоум-рани, а Пак Дже Хьон здобув п’ять хітів у восьми виходах на биту. Переможець серії вийде до Корейської серії. У дев’яти з 16 попередніх серій цього формату за рахунку 1:1 переможець третього матчу зрештою вигравав серію.

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