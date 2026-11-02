Шість англійок увійшли до жіночої збірної року World Rugby — Sky Sports News
Шість регбісток збірної Англії увійшли до жіночої символічної збірної року World Rugby за 2026 рік. Як повідомляє Sky Sports News, англійська команда має найбільше представництво серед усіх збірних у складі з 15 гравчинь.
Представниці Англії
До символічної команди потрапили стовпка Ханна Боттерман, хукерка Емі Кокейн і фланкерка Медді Феаунаті. У задній лінії відзначили флай-хавку Зої Гаррісон, центрову Меган Джонс і вінгерку Джесс Бріч.
П’ять місць у збірній року посіли регбістки Нової Зеландії: Брекстон Соренсен-Макгі, Сільвія Брант, Айеша Леті-І’іга, Маякаванакалані Рус і Кайпо Олсен-Бейкер. Канаду представляють Олівія Аппс, ДаЛіка Менін і Софі де Гуде, а Францію — Леа Шампон.
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Нагорода за спробу року
Француженка Полін Бурдон Сансус стала лауреаткою нагороди за найкращу жіночу спробу року за підсумками глобального голосування вболівальників. Вона здобула відзнаку за спробу в матчі проти Англії у вирішальній грі жіночого Кубка шести націй у травні.
У тому поєдинку в Бордо Англія перемогла Францію з рахунком 43:28. Згодом англійки довели переможну серію до 39 матчів, після чого зіграли внічию з Канадою — 26:26 в Ексетері. Наступного тижня Англія перемогла Нову Зеландію на стадіоні «Твікенгем» Allianz Stadium, однак потім двічі програла Канаді, а минулими вихідними розгромила США в Нью-Джерсі.
Перший матч Англії на жіночому Кубку шести націй 2027 року проти Вельсу запланований на 10 квітня. Команда намагатиметься здобути дев’ятий поспіль титул у цьому турнірі.