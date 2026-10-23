Шлівка пересувається на візку через перевантаження стопи — Interia Sport

У Польщі волейболіст PGE Projekt Warszawa Александер Шлівка через проблему зі стопою тимчасово пересувається на візку та не тренується з командою. Точну дату його повернення до тренувань і гри наразі визначити неможливо, повідомляє Interia Sport.

Перевантаження стопи

Про стан догравальника розповів асистент головного тренера варшавського клубу Каміль Налепка в програмі «Magazyn Sport RDC». За його словами, проблема має характер перевантаження. Шлівка розвантажує стопу та користується візком, щоб не створювати на неї додаткового навантаження.

Ще до початку сезону PGE Projekt Warszawa повідомляв, що Шлівка має травму стопи й через це не тренується разом із командою. У клубі зазначали, що медичний штаб виявив проблему на ранньому етапі та не планує ризикувати здоров’ям спортсмена з огляду на тривалий сезон.

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Термінів повернення немає

Налепка заявив, що назвати конкретну дату повернення Шлівки до тренувань поки складно. За його словами, прискорення відновлення за таких ушкоджень може мати негативні наслідки, тому штаб не має наміру форсувати процес.

Шлівка в останні роки вже пропускав матчі через проблеми зі здоров’ям. Під час чемпіонату Європи капітан збірної Польщі більшу частину турніру провів серед запасних.

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