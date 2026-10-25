Шльонськ обіграв Вєчисту 2:0 і перервав серію з п’яти поразок — Interia Sport

У Вроцлаві, Польща, Шльонськ переміг Вєчисту Краків з рахунком 2:0 у матчі 12-го туру польської Екстракляси. Для господарів ця перемога стала завершенням серії з п’яти поразок поспіль. Обидві команди цього сезону є новачками Екстракляси.

Два голи до перерви

Як повідомляє Interia Sport, вроцлавський клуб забив обидва м’ячі в першому таймі. Відзначилися Папіс Малалі Дембеле та Пшемислав Банашак, а Пйотр Самєц-Талар оформив дві результативні передачі.

Перший гол Дембеле забив після ривка повз Антоніо Міліча: м’яч після його низового удару влучив у стійку та опинився у воротах. У доданий до першого тайму час Шльонськ провів багатоходову атаку, після якої Самєц-Талар вивів Банашака сам на сам із воротарем, а нападник реалізував момент.

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Зміни в таблиці

Після перерви Банашак мав нагоду збільшити перевагу господарів, однак не використав її. Самєц-Талар достроково залишив поле. Раніше футболіст зламав зап’ястя і грав у спеціальній пов’язці.

Вєчиста більше володіла м’ячем — 55% проти 45%, а також завдала п’ять ударів у площину воріт проти чотирьох у суперника. Водночас Шльонськ перевершив краківську команду за загальною кількістю ударів — 14 проти 10. У другому таймі гості намагалися відігратися завдяки подачам, але забити не змогли.

Завдяки перемозі Шльонськ піднявся на 15-те місце в таблиці та опустив Вєчисту до зони вильоту.

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