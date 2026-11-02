Шльонськ Вроцлав відсторонив Анте Шимунджу від роботи з першою командою — Interia Sport

Польський футбольний клуб «Шльонськ» із Вроцлава відсторонив словенського тренера Анте Шимунджу від роботи з першою командою. Про це клуб повідомив на своєму сайті та в соціальних мережах, пише Interia Sport.

68 матчів на чолі команди

Шимунджа провів на чолі «Шльонська» 68 матчів, а його середній показник становив 1,47 очка за гру. У заяві клуб подякував фахівцеві за роботу, щоденну співпрацю та повернення команди до найвищого дивізіону Польщі — Екстракляси.

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Вроцлавська команда посідає 16-те місце в таблиці PKO BP Ekstraklasa. У клубі також зазначили, що сезон 2026/27 команда розпочала невдало.

Поразка від Радом’яка

Останнім матчем Шимунджі на чолі «Шльонська» стала гра проти «Радом’яка» з Радома в 13-му турі чемпіонату Польщі. Вроцлавський клуб програв із рахунком 1:3, а єдиний гол гостей у цій зустрічі забив Пшемислав Банашак.

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