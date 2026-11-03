Шотландія повернула Мактомінея та вперше викликала Пенрайса — BBC Sport

Збірна Шотландії оголосила склад на два заключні матчі Ліги націй проти Північної Македонії та Швейцарії. До команди повернулися півзахисник «Наполі» Скотт Мактоміней, захисник «Селтіка» Кіран Тірні та нападник «Торіно» Че Адамс. Захисник «Рейнджерс» Джеймс Пенрайс уперше отримав виклик до збірної, повідомляє BBC Sport.

Склад на матчі Ліги націй

Головний тренер Себастьєн Поконьолі включив до складу 26 футболістів, зокрема чотирьох воротарів. У команді також залишився Крісті Монтгомері з «Блекберн Роверс», який ще не дебютував за збірну. У попередньому виклику його додали до складу пізніше.

Через травми до команди не потрапили Скотт Маккенна та Кенні Маклін. Порівняно з розширеним складом на перші чотири матчі турніру також вибули Леннон Міллер, Джош Дойг, Колбі Донован і Джеймс Вілсон. Тоді Поконьолі обрав 28 гравців.

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Турнірне становище

Шотландія посідає третє місце в групі B1. Команді необхідно набрати щонайменше чотири очки в домашньому матчі з Північною Македонією та виїзній грі проти Швейцарії, щоб зберегти шанси фінішувати другою й потрапити до плейоф за підвищення в класі.

Одне очко дозволить шотландцям уникнути загрози вильоту. Швейцарія лідирує в групі, здобувши максимум очок, тоді як Словенія випереджає Шотландію на три пункти.

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