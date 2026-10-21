Шотландія зіграє з Новою Зеландією в Данідіні перед Кубком світу — BBC Sport

Збірна Шотландії з регбі зіграє проти Нової Зеландії в Данідіні в межах підготовки до Кубка світу в Австралії. Для шотландців це буде перший виїзний матч проти All Blacks у Новій Зеландії за 27 років, повідомляє BBC Sport.

Останній матч перед турніром

Команда під керівництвом Грегора Таунсенда проведе гру в Данідіні як останній матч перед поїздкою до Австралії. Стартовий поєдинок Шотландії у групі D Кубка світу відбудеться проти Уругваю в неділю, 3 жовтня.

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Попередні зустрічі

Востаннє шотландська збірна грала на виїзді проти новозеландців у липні 2000 року. Тоді вона поступилася з рахунком 14:48 на стадіоні «Іден Парк».

Команди мали провести тестовий матч у Новій Зеландії влітку 2020 року, але його скасували через пандемію Covid-19. Наступного місяця Шотландія та Нова Зеландія також зустрінуться на стадіоні «Мюррейфілд» у межах Чемпіонату націй. Перед Кубком світу шотландці проведуть ще домашній і виїзний контрольні матчі проти Франції. Як і перед турнірами 2019 та 2023 років, команда зіграє три міжнародні матчі перед Кубком світу, а не чотири, як перед більш ранніми розіграшами.

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