Швейцарія дозволила Джаці та Емболо претендувати на виклик до збірної — BBC Sport

У Швейцарії футболісти Граніт Джака та Брель Емболо знову зможуть претендувати на виклик до національної збірної в листопаді. Таке рішення ухвалила Швейцарська футбольна асоціація після розслідування щодо отриманих ними підроблених сертифікатів про вакцинацію від Covid-19, повідомляє BBC Sport.

Повернення до заявки

Капітан збірної Джака пропустив жовтневі матчі Ліги націй проти Шотландії, Північної Македонії та Словенії. Він визнав, що отримав фальшивий сертифікат, який давав змогу подорожувати та брати участь у змаганнях у 2022 році.

Нападника Емболо, якому 29 років, не включили до складу збірної у вересні з тієї самої причини. Швейцарська футбольна асоціація підтвердила, що 34-річний півзахисник «Сандерленда» Джака та Емболо доступні для включення до заявки тренера Мурата Якіна на листопадові матчі проти Словенії та Шотландії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Штрафи та капітанство

Обом футболістам призначили штрафи по 150 тисяч швейцарських франків, що становить близько 136 тисяч фунтів стерлінгів. Виконання кожного зі штрафів призупинили на два роки за умови, що гравці не вчинятимуть нових порушень.

Директор національної збірної П'єрлуїджі Тамі заявив, що асоціація врахувала конкретні обставини обох справ, завершення юридичних процедур і вже застосовані спортивні наслідки. За його словами, повернення гравців до команди в листопаді є відповідальним і правильним рішенням.

Джаку не позбавили капітанської пов'язки, однак остаточне рішення щодо капітана залишили за Якіном. Тренер має оголосити склад 5 листопада. Перед двома заключними матчами Ліги націй 13 і 16 листопада Швейцарія очолює групу E.

Читай нас у