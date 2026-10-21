Швеція хоче не допустити російських лижників до чемпіонату світу 2027 року

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Федерація лижного спорту Швеції прагне не допустити російських спортсменів до участі в чемпіонаті світу, який відбудеться в лютому 2027 року у Фалуні. Для цього організація разом із Національною спортивною федерацією намагається заручитися підтримкою уряду, щоб обмежити в’їзд російських лижників до країни.

За інформацією джерела, Федерація лижного спорту Швеції намагається вплинути на уряд, щоб російські лижники не змогли приїхати до країни на чемпіонат світу у Фалуні.

Цю стратегію також обговорили з іншими скандинавськими федераціями, які організовують етапи Кубка світу. Таким чином, питання можливого недопуску російських спортсменів розглядають у ширшому регіональному контексті.

Генеральна секретарка Федерації лижного спорту Швеції Пернілла Бунде підтвердила, що організація вже порушила це питання перед Національною спортивною федерацією.

«Ми порушили це питання перед Національною федерацією спорту. Не виключено, що це питання можна порушити перед Міністерством закордонних справ та подивитися, яким країнам дозволено в'їзд до країни», — заявила Пернілла Бунде.

Наразі йдеться про спроби домогтися відповідних обмежень, а не про вже ухвалене рішення щодо заборони в’їзду російським лижникам.

Про це повідомляє шведський телеканал SVT.

Нагадаємо, російські спортсменки можуть не виступити на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться 17–25 жовтня в нідерландському Роттердамі. За два дні до запланованого вильоту вони досі не отримали візи для в’їзду до Нідерландів.

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