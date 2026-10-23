Швеція може заборонити в’їзд російським і білоруським спортсменам — Reuters

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Швеція розглядає можливість відмовляти у видачі віз російським і білоруським спортсменам, які хочуть приїхати до країни для участі в міжнародних змаганнях. Наразі шведська сторона вивчає правові механізми, які дозволили б запровадити такі обмеження.

Такий крок може перешкодити спортсменам, допущеним до змагань у нейтральному статусі, виступити на наступному чемпіонаті світу з лижних видів спорту, який відбудеться у шведському місті Фалун у лютому - березні. Чемпіонат проводять раз на два роки. Його програма охоплює лижні гонки, стрибки з трампліна та лижне двоборство.

«Наразі ми аналізуємо правові підстави, які дозволили б відмовляти у видачі віз російським і білоруським спортсменам. Уряд Швеції категорично виступає проти їхньої участі в міжнародних змаганнях», — заявив Форсселл.

За його словами, уряд поділяє позицію Шведської лижної асоціації та Шведської спортивної конфедерації, які вважають, що російським і білоруським спортсменам не слід дозволяти виступати у Швеції.

«Існує очевидний ризик, що це може призвести до нормалізації російської агресії проти України», — наголосив міністр.

Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) надала нейтральний статус кільком російським спортсменам, дозволивши їм брати участь у своїх змаганнях.

Російські та білоруські спортсмени стикаються з обмеженнями в міжнародному спорті від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, оскільки Білорусь надала свою територію для використання російськими військами.

Провідні спортивні організації Швеції підтримують заходи, спрямовані на недопущення російських і білоруських спортсменів до змагань у країні, однак наголошують, що рішення щодо віз та в'їзду ухвалює влада.

«Шведська спортивна конфедерація веде діалог з урядом щодо правил отримання віз до Швеції громадянами Росії», — повідомили в організації Reuters.

Шведська лижна асоціація заявила, що дотримується незмінної позиції від початку повномасштабного вторгнення: російські та білоруські спортсмени мають залишатися усунутими від міжнародних змагань, доки триває війна.

Генеральна секретарка асоціації Пернілла Бонде зазначила, що організація порушувала питання віз перед Шведською спортивною конфедерацією, проте наголосила, що рішення про допуск до країни ухвалює влада.

«Рішення щодо віз та в'їзду до Швеції ухвалюють відповідні органи, а не ми», — сказала Бонде, додавши, що асоціація дотримуватиметься всіх рішень і правил, установлених FIS.

Про це повідомив агентству Reuters міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселл.

Нагадаємо, що Швеція вивчає візові обмеження для спортсменів з Росії й Білорусі — Channel NewsAsia.

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