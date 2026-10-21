Швеція вивчає візові обмеження для спортсменів з Росії й Білорусі — Channel NewsAsia

Швеція аналізує можливість відмовляти у візах спортсменам із Росії та Білорусі, які прагнуть взяти участь у міжнародних змаганнях на території країни. Як повідомляє Channel NewsAsia, це потенційно може унеможливити приїзд атлетів, яким міжнародні спортивні федерації дозволили виступати.

Перевірка правових підстав

Міністр міграції Швеції Йоган Форсселл заявив Reuters, що уряд вивчає юридичні підстави для відмови у візах російським і білоруським спортсменам. За його словами, шведська влада різко критикує допуск представників цих країн до міжнародних змагань.

Форсселл додав, що уряд підтримує позицію Шведської лижної асоціації та Шведської спортивної конфедерації, які виступають проти участі спортсменів із Росії та Білорусі у змаганнях у Швеції. На думку міністра, такий допуск може сприяти нормалізації російської агресії проти України.

Чемпіонат світу у Фалуні

Обмеження можуть торкнутися учасників чемпіонату світу з північних видів лижного спорту, запланованого у шведському Фалуні на лютий і березень наступного року. Турнір відбувається раз на два роки та включає лижні перегони, стрибки з трампліна і лижне двоборство.

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Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду надала нейтральний статус кільком російським спортсменам, що дозволяє їм виступати на її турнірах. Федерація не надала Reuters оперативного коментаря щодо можливих візових обмежень.

Позиція спортивних організацій

Шведська спортивна конфедерація повідомила, що веде діалог з урядом щодо правил отримання віз громадянами Росії. Шведська лижна асоціація заявила, що від початку повномасштабного вторгнення Росії — держави-агресора — в Україну дотримується позиції про недопуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, доки триває війна.

Генеральна секретарка асоціації Пернілла Бонде наголосила, що рішення щодо віз і в'їзду до країни ухвалюють державні органи. Водночас асоціація виконуватиме рішення та правила Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду.

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