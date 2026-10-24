Швидкий боулер ПАР Анріх Нортьє пропустить третій тест проти Австралії — Channel NewsAsia

Швидкий боулер збірної ПАР Анріх Нортьє через травму паху пропустить третій, заключний тест проти Австралії, який стартує у вівторок у Ньюлендсі в Кейптауні, ПАР. Про це повідомила Крикетна рада Південної Африки, передає Channel NewsAsia.

Травма у другому тесті

32-річний Нортьє зазнав ушкодження на початку другого тестового матчу в місті Гкеберха. Він зупинився під час свого четвертого оверу та більше не брав участі в грі.

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Збірна ПАР завершила другий тест перемогою над Австралією з перевагою в один інінгс та 31 ран. Матч завершився у четвер, а рахунок у серії з трьох тестів став 1:1.

Єдина зміна у складі

Вибуття Нортьє є єдиною зміною у складі ПАР на третій тест. Боулер лише нещодавно повернувся до першокласного крикету після тривалої перерви, оскільки його кар'єру раніше неодноразово переривали травми.

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