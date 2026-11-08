Сибіга закликав не допускати Росію до чемпіонату світу з хокею

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав бойкотувати участь Росії в чемпіонаті світу з хокею та припинити міжнародне фінансування Міжнародної федерації хокею.

Причиною стала поява Росії в оновленому розкладі юніорського чемпіонату світу 2027 року замість Норвегії.

Сибіга наголосив, що норвезька команда здобула своє місце за спортивними результатами, а рішення на користь Росії назвав неприйнятним.

Українське МЗС вимагає скасувати це рішення та підтримує позицію Норвегії. Сибіга також заявив, що Росія не повинна повертатися до міжнародних спортивних змагань, поки триває війна проти України.

Джерело: Андрій Сибіга

Чеський автовиробник Skoda Auto перегляне свою участь у спонсорстві чемпіонату світу з хокею, якщо до турніру допустять збірну Росії.

Німеччина розглядає можливість відмовитися від проведення чемпіонату світу з хокею 2027 року, запланованого на травень. Причиною стало рішення Спортивного арбітражного суду, яке зобов’язало Міжнародну федерацію хокею дозволити російським збірним усіх вікових категорій повернутися до міжнародних змагань.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що російські та білоруські хокеїсти не виступатимуть на молодіжному чемпіонаті світу з хокею в Альберті. Турнір має відбутися наприкінці грудня та на початку січня.

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