Сибіга закликав скасувати рішення про повернення російських хокеїстів

У неділю, 1 листопада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розкритикував рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке відкриває шлях до повернення російських збірних на чемпіонати світу з хокею. Він назвав таке рішення неприйнятним і закликав міжнародну спортивну спільноту не допускати Росію до змагань, поки вона продовжує війну проти України.

Допуск російських хокейних збірних до міжнародних турнірів фактично допомагає Москві повернути собі спортивну легітимність, попри те, що російська агресія проти України триває. «Дозволяючи російському хокею повернутися, CAS заплямовує лід українською кров'ю. Рішення CAS легітимізувати участь Росії в чемпіонатах світу під егідою Міжнародної федерації хокею на льоду є неприйнятним», — написав міністр.

Сибіга наголосив, що наразі немає жодних підстав для повернення російських збірних на міжнародні змагання. Росія не припинила війну, продовжує вбивати українців і завдавати ударів по українських містах. На думку глави МЗС, за таких умов участь російських спортсменів у світових чемпіонатах створюватиме враження, ніби нічого не сталося і країна-агресор може безперешкодно повертатися до міжнародного спортивного життя.

Міністр також звернувся до міжнародної спортивної спільноти та партнерів України із закликом виступити проти такого рішення. Він підкреслив, що звичайне повернення до спортивних змагань за участю Росії неприпустиме, поки триває війна. «Закликаю міжнародну спортивну спільноту та всіх наших партнерів зайняти тверду позицію проти повернення Росії до міжнародних змагань. Жодних “справ як зазвичай” бути не може, доки Росія веде війну проти України», — наголосив Сибіга.

Окремо очільник українського зовнішньополітичного відомства закликав скасувати рішення CAS. Крім того, він звернувся до урядів країн, які підтримують санкції проти Росії, із пропозицією заборонити російським хокеїстам в'їзд на їхню територію. «Війна, яку веде Росія, повинна мати наслідки — зокрема й у сфері міжнародного спорту», — підсумував міністр.

Таким чином, Україна виступає проти повернення російських збірних до чемпіонатів світу з хокею, доки триває повномасштабна війна. Сибіга закликає міжнародних партнерів не допустити, щоб спортивні змагання стали для Росії способом відновити репутацію та повернутися до звичного міжнародного життя. Свою позицію Сибіга оприлюднив у соцмережі X.

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