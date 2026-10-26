Сибіга закликав скасувати рішення про проведення ЧС з важкої атлетики 2030 року в Москві

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга критично оцінив рішення Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) надати москві право на проведення чемпіонату світу з важкої атлетики 2030 року та закликав федерацію, Міжнародний олімпійський комітет й світову спортивну спільноту спільно домогтися його скасування.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що надання державі-агресору права організовувати масштабні міжнародні турніри є неприпустимим у той час, коли вона продовжує вбивати українців та знищувати інфраструктуру: «росія продовжує вбивати українців, зокрема спортсменів. Аморально надавати москві привілей приймати великі міжнародні спортивні змагання, поки триває її агресія. Ми не повинні дозволити Кремлю використовувати міжнародний спорт для здобуття визнання і легітимності або повернення до звичної міжнародної взаємодії без припинення агресії та притягнення до відповідальності».

Сибіга підкреслив, що такі кроки створюють небезпечний прецедент нормалізації російської військової агресії та позбавляють світовий спорт морального права декларувати принципи справедливості й доброчесності.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) ухвалила рішення провести дорослий чемпіонат світу 2030 року в Москві. Це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, коли міжнародна федерація з олімпійського виду спорту надала росії право приймати світову першість серед дорослих.

Перед цим Рада Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) дозволила спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях. Водночас для них передбачили низку умов та обмежень.

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) скасувала індивідуальні обмеження для російських і білоруських представників. Тепер гравці, тренери, судді та інші офіційні особи з цих країн можуть брати участь у змаганнях ФІБА. Водночас питання повернення російських і білоруських збірних та клубів федерація поки що залишила для подальшого розгляду.

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