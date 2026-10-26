Сіетл Сігокс завдали Чифс першої поразки сезону — Sky Sports News

«Сіетл Сігокс» перемогли «Канзас-Сіті Чифс» з рахунком 20:3 у матчі НФЛ у неділю ввечері, завдавши суперникам першої поразки від початку сезону. Ресивер Джексон Сміт-Нджигба зробив дев’ять прийомів на 150 ярдів і заніс тачдаун, повідомляє Sky Sports.

Квотербек «Сігокс» Сем Дарнольд набрав 257 ярдів пасом і віддав результативну передачу. Після перемоги баланс команди становить 4-3: вона перервала серію з двох поразок. «Чифс» зазнали першого програшу сезону та мають показник 5-1.

Перевага Сіетла до перерви

На початку другої чверті Джейсон Майерс реалізував 25-ярдовий філд-гол після 33-ярдового пасу Дарнольда на Сміта-Нджигбу. Згодом Тай Окада перехопив передачу Патріка Магомеса, адресовану Джейлену Роялсу. Після цього Дарнольд знайшов Сміта-Нджигбу 28-ярдовим пасом у заліковій зоні, й «Сігокс» повели 10:0.

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Наприкінці першої половини Дарнольд ще раз віддав 28-ярдовий пас Сміту-Нджигбі, однак передачу Дарнольда в заліковій зоні перехопив Нол Вільямс. Він повернув м’яч на 64 ярди, але Гаррісон Баткер не реалізував спробу філд-голу з 58 ярдів перед сиреною.

Невдала гра атаки Чифс

У другій половині Майерс збільшив перевагу «Сігокс» філд-голом з 35 ярдів. «Чифс» відповіли лише 50-ярдовим філд-голом Баткера після втрати Магомесом м’яча на третій спробі. На початку четвертої чверті Баткер також не влучив із 45 ярдів.

Емануель Вілсон завершив матч із 24 виносами на 100 ярдів і тачдауном, оформивши 21-ярдовий результативний ривок за 3 хвилини 47 секунд до завершення гри. Магомес набрав 165 ярдів пасом, зробив одне перехоплення та припустився втрати м’яча. Кеннет Вокер III, який перед матчем мав у середньому 133 ярди за гру, набрав 36 ярдів у 14 виносах. Тревіс Келсі здійснив чотири прийоми та довів загальну кількість прийомів у кар’єрі до 1104, піднявшись на п’яте місце в історії НФЛ.

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