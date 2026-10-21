Сільвер назвав Мехіко можливим містом для розширення НБА — Mexico News Daily

Комісар НБА Адам Сільвер заявив, що Мехіко, Мексика, у майбутньому може увійти до переліку міст для розширення баскетбольної ліги. Водночас він наголосив, що поява нових команд не є найближчою перспективою, повідомляє Mexico News Daily.

Серед можливих міст — Мехіко

Під час виступу в шоу Pat McAfee Сільвер сказав, що до фактичного розширення НБА залишилося ще кілька сезонів. За його словами, ліга публічно розглядає Лас-Вегас і Сіетл, а Мехіко може стати одним із варіантів у подальшій перспективі.

Комісар пов’язав таку можливість зі зростанням популярності баскетболу в мексиканській столиці. Він також назвав Мехіко найбільшим містом Північної Америки та звернув увагу на його транспортну доступність для інших ринків НБА: переліт із Нью-Йорка до Мехіко коротший, ніж із Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.

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Обговорення нової арени

Одним із чинників для можливого розширення НБА до Мехіко може стати спортивна інфраструктура. Сільвер повідомив, що в місті обговорюють будівництво нової арени, однак найближчих планів реалізації такого проєкту немає.

Раніше ESPN писав, що щонайменше одна група з Мехіко звернулася до PJT Partners, яка консультує НБА щодо розширення. Вона запропонувала створити франшизу та спортивний комплекс із новою баскетбольною ареною. Водночас підтверджених або оголошених планів будівництва наразі немає.

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