Сільвер назвав Мехіко можливим містом для розширення НБА — Mexico News Daily
Комісар НБА Адам Сільвер заявив, що Мехіко, Мексика, у майбутньому може увійти до переліку міст для розширення баскетбольної ліги. Водночас він наголосив, що поява нових команд не є найближчою перспективою, повідомляє Mexico News Daily.
Серед можливих міст — Мехіко
Під час виступу в шоу Pat McAfee Сільвер сказав, що до фактичного розширення НБА залишилося ще кілька сезонів. За його словами, ліга публічно розглядає Лас-Вегас і Сіетл, а Мехіко може стати одним із варіантів у подальшій перспективі.
Комісар пов’язав таку можливість зі зростанням популярності баскетболу в мексиканській столиці. Він також назвав Мехіко найбільшим містом Північної Америки та звернув увагу на його транспортну доступність для інших ринків НБА: переліт із Нью-Йорка до Мехіко коротший, ніж із Нью-Йорка до Лос-Анджелеса.
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Обговорення нової арени
Одним із чинників для можливого розширення НБА до Мехіко може стати спортивна інфраструктура. Сільвер повідомив, що в місті обговорюють будівництво нової арени, однак найближчих планів реалізації такого проєкту немає.
Раніше ESPN писав, що щонайменше одна група з Мехіко звернулася до PJT Partners, яка консультує НБА щодо розширення. Вона запропонувала створити франшизу та спортивний комплекс із новою баскетбольною ареною. Водночас підтверджених або оголошених планів будівництва наразі немає.