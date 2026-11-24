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Данія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія, Швеція та Естонія закликали Єврокомісію позбавити російських і білоруських спортсменів можливості отримувати візи для участі у змаганнях в Європі.

У спільному листі країни наголосили, що спорт неможливо відокремити від геополітики, а повернення російських атлетів на європейські змагання стане перемогою Кремля.

Також вони пропонують не видавати візи спортсменам, які виступають під нейтральним прапором, та посилити правила отримання туристичних віз для громадян Росії та Білорусі.

Джерело: Politico

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск разом із шістьма європейськими лідерами підписав звернення із закликом не видавати візи спортсменам із Російської Федерації — держави-агресора — та Білорусі для участі у змаганнях на території Європейського Союзу.

До цього Фінляндія заборонила в’їзд російським спортсменам із 16 листопада.

Також Нідерланди не видали візи російським спортсменкам перед чемпіонатом світу.

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