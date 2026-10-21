Сінгапур здобув три медалі з бочі на Азійських Параіграх — Channel NewsAsia

Сінгапурські спортсмени з бочі здобули дві срібні та одну бронзову медаль на Азійських Параіграх 2026 року в Нагої. Алойзіус Ган посів друге місце в чоловічому індивідуальному турнірі класу BC3, а Джовін Тан виборов срібло в чоловічій категорії BC1. Джералін Тан стала бронзовою призеркою жіночого індивідуального турніру BC1, повідомляє Channel NewsAsia.

Фінали у Нагої

У фіналі BC3 19-річний Алойзіус Ган поступився представнику Таїланду Вітуну Чантхакхату з рахунком 3:4. У стартовому раунді групового етапу, який відбувся в понеділок, сінгапурець переміг цього самого суперника.

Джовін Тан програв у фіналі BC1 таїландцю Вітсану Хуадпрадіту — 1:4. Раніше він чотири рази виступав на Паралімпіадах у вітрильному спорті та має золоту медаль Ігор у цій дисципліні. До бочі Тан перейшов чотири роки тому, а згодом вигравав Canberra World Boccia Challenger 2025 року, Параігри АСЕАН 2026 року та Кубок світу з бочі в Монреалі 2026 року в класі BC1.

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Бронза Джералін Тан

У матчі за третє місце жіночого турніру BC1 Джералін Тан перемогла іранку Неду Гаябі з рахунком 6:1. На груповому етапі вона програла цій суперниці. Тан є срібною призеркою Паралімпіади у цій дисципліні.

Це перші медалі Сінгапуру в бочі на Азійських Параіграх від 2018 року, коли Тох Сзе Нін, Нуруласикя Мохд Таха та Фей Лім здобули срібло в змішаному парному турнірі BC3. Загалом спортсмени Сінгапуру на цих Іграх мають шість медалей: плавець Тох Вей Сонг раніше виборов два срібла, а велосипедистка Амелія Тан здобула бронзу в жіночій гонці на час на 15 км у класі B.

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