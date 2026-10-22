Синякова обіграла Лінетт в Осаці та похвалила суперницю — Interia Sport

Чеська тенісистка Катержина Синякова перемогла польку Магду Лінетт з рахунком 6:4, 6:1 у матчі за вихід до чвертьфіналу турніру WTA 250 в японській Осаці. Після гри Синякова назвала суперницю дуже хорошою тенісисткою, відзначивши її бійцівські якості та небажання здаватися, повідомляє Interia Sport.

Друга перемога за три тижні

Для Синякової це була друга перемога над Лінетт за три тижні. 1 жовтня чешка також обіграла польську тенісистку в Пекіні. Матч в Осаці став сьомою очною зустріччю спортсменок у кар'єрі.

Синякова зазначила, що поєдинок був складнішим, ніж може свідчити рахунок. За її словами, грати за вітряних умов було непросто. Вона також сказала, що умови в Осаці відрізнялися від пекінських, а гра проходила швидше.

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Наступна суперниця Синякової

Чешка розповіла, що намагалася зосередитися на власній грі та діяти агресивно. Вона подякувала японським уболівальникам і зазначила, що рада знову виступати в Японії.

30-річна Синякова є лідеркою світового рейтингу в парному розряді та має 12 титулів Grand Slam у парі. Її наступною суперницею в Осаці стане американка Мері Стояна.

34-річна Лінетт розпочала турнір в Осаці з перемоги над кваліфаєркою Клер Лю. До цього вона програла Дар'ї Астаховій у першому колі в Сеулі, поступилася Синяковій у стартовому матчі в Пекіні та не подолала кваліфікацію до турніру в Ухані.

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