0:00 / 0:00

Головний тренер брянського футбольного клубу «Динамо» Андрій Канчельскіс вирішив піти у відставку. У березні 2025 року колишній футболіст київського «Динамо» незаконно відвідав окупований Росією український Крим.

Цього сезону брянське «Динамо» залишило дивізіон «Золото» Другої ліги. Навесні 2027 року команда зіграє у групі «Срібло».

Канчельскіс очолював брянське «Динамо» із грудня 2024 року.

Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках.

У 1991-1995 роках Канчельскіс був гравцем «Манчестер Юнайтед». У його складі він виграв чемпіонат Англії (двічі), Суперкубок Європи, Кубок Англії, Кубок Англійської ліги, Суперкубок Англії (двічі).

Після розвалу СРСР Канчельскіс виступав за збірну Росії з футболу.

Він публічно не засуджує російську агресію проти України. Варто зазначити, що мама Андрія Канчельскіса станом на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну проживала у Кропивницькому.

Про це повідомляється з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, що Після незаконного відвідування Криму російський тренер летить до Італії на стажування.



ГУР оновило перелік спортсменів рф, які підтримують війну: хто у списку

Читай нас у