Скейтбордистка Скай Браун виборола срібло на World Skate Games — BBC Sport

Британська скейтбордистка Скай Браун здобула срібну медаль на World Skate Games в Асунсьйоні, Парагвай. У жіночому фіналі дисципліни парк 18-річна спортсменка набрала 89,50 бала, поступившись японці Мідзухо Хасеґаві, результат якої становив 91,00 бала, повідомляє BBC Sport.

Рейтингові очки до Олімпіади-2028

Змагання в Асунсьйоні стали другим турніром, на якому скейтбордисти могли заробити очки світового рейтингу World Skate. Ці бали враховують у відборі на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

Олімпіада в Лос-Анджелесі стане третіми Іграми, до програми яких входить скейтбординг. Браун продовжує боротьбу за участь у своїй третій Олімпіаді.

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Олімпійські та світові медалі

На Олімпійських іграх у Токіо 2021 року Браун виборола бронзу у 13-річному віці, ставши наймолодшою олімпійською медалісткою в історії Великої Британії. На Олімпіаді в Парижі вона додала до свого активу другу бронзову медаль.

Також скейтбордистка двічі ставала чемпіонкою світу в дисципліні парк — у 2023 та 2025 роках. Срібло в Асунсьйоні стало її четвертою медаллю світових першостей. Її 15-річний брат Оушен Браун також представляв Велику Британію на World Skate Games у Парагваї, але у дебютному виступі не пройшов кваліфікаційні заїзди.

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