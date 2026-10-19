Слідом за Костюком ще один тренер залишив Динамо

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У київському «Динамо» продовжуються зміни у тренерському штабі. Окрім Ігоря Костюка, клуб припинив співпрацю ще з одним представником тренерської команди.

Зазначається, що разом із Ігорем Костюком команду залишив також й Олег Венглинський.

Венглинський є вихованцем «Динамо». Він зіграв 10 матчів і один забитий м’яч у складі збірної України з футболу.

До тренерського штабу Костюка Венглинський приєднався у грудні 2025 року.

Про це повідомляється з посиланням на журналіста Володимира Звєрова.

Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з тренерської посади у Динамо.

Динамо звільнило головного тренера після поразки від «Полісся».

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