Слідом за Костюком ще один тренер залишив Динамо
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У київському «Динамо» продовжуються зміни у тренерському штабі. Окрім Ігоря Костюка, клуб припинив співпрацю ще з одним представником тренерської команди.
Зазначається, що разом із Ігорем Костюком команду залишив також й Олег Венглинський.
Венглинський є вихованцем «Динамо». Він зіграв 10 матчів і один забитий м’яч у складі збірної України з футболу.
До тренерського штабу Костюка Венглинський приєднався у грудні 2025 року.
Про це повідомляється з посиланням на журналіста Володимира Звєрова.
Ігор Костюк лаконічно прокоментував своє звільнення з тренерської посади у Динамо.
Динамо звільнило головного тренера після поразки від «Полісся».