Сміт зіграв 200-й матч за Гарлеквінс у перемозі над Сарасенс — The Guardian

«Гарлеквінс» переміг «Сарасенс» з рахунком 33:15 у матчі Прем’єршипу в Лондоні. Для флай-хава «Гарлеквінс» Маркуса Сміта це був 200-й матч за клуб. За даними The Guardian, 27-річний регбіст уже на третій хвилині розпочав атаку лівим флангом і заніс першу спробу господарів.

Сміт керував атакою команди завдяки ривкам, передачам і тактичним ударам ногою. До цієї гри «Гарлеквінс» програв усі три стартові матчі ліги, а перемога над «Сарасенс» дозволила клубу залишити останнє місце в таблиці.

Перевага до перерви

«Гарлеквінс» швидко наростив перевагу. Проп Фін Бакстер, який повернувся після 10-місячної паузи через травму, віддав передачу Себу Дрісколлу перед його спробою. «Сарасенс» відповів спробою Ротімі Сегуна, однак згодом господарі заробили штрафну спробу після молу. Бен Ерл отримав жовту картку за обвалення молу.

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Перед перервою жовту картку також показали Фергусу Берку за високий захват на Родріго Ісгро. Кадан Мерлі заніс четверту спробу «Гарлеквінс», а перший тайм завершився з рахунком 26:5. На той момент «Сарасенс» не реалізував 22 захвати та припустився 10 порушень правил.

П’ята спроба господарів

На 55-й хвилині Вілл Портер скористався помилкою Сегуна, який упустив м’яч. Півзахисник «Гарлеквінс» пробив уперед, наздогнав м’яч і заніс п’яту спробу своєї команди.

У складі «Сарасенс» грали капітан збірної Англії Маро Ітодже, Джордж Мартін і Бен Ерл, але команда не змогла суттєво вплинути на перебіг зустрічі. У матеріалі The Guardian також зазначається, що Ноа Калурі, Оуен Фаррелл і Чарлі Брекен не потрапили до складу гостей на матч, а політика ротації «Сарасенс» може викликати запитання.

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