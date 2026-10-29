СофтБанк Гокс удруге поспіль виграли Japan Series — The Japan Times

У Японії бейсбольний клуб «Фукуока СофтБанк Гокс» переміг «Йокогама ДеНА Бейстарз» з рахунком 4:2 у четвертому матчі Japan Series у Фукуоці та завершив фінальну серію сухою перемогою 4:0. Команда вдруге поспіль здобула титул переможця Japan Series, повідомляє The Japan Times.

Повернення після двох пропущених пробіжок

«Бейстарз» вийшли вперед уже в першому інінгу завдяки двоочковому хоумрану Кейти Сано. У четвертому інінгу Юдай Ямамото зрівняв рахунок триплом, який приніс дві пробіжки, а Юкі Янаґіта вивів «Гокс» уперед результативним синглом. У шостому інінгу Ямамото додав ще одну пробіжку жертовним флаєм.

Клоузер Кадзукі Суґіяма відіграв дев'ятий інінг і оформив третє збереження у серії. Менеджер «Гокс» Хірокі Кокубо заявив, що команда розпочинала сезон із метою здобути два поспіль чемпіонства в Japan Series, а перед цим — утретє поспіль виграти Тихоокеанську лігу.

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Непереможний плей-оф і титули франшизи

У регулярному сезоні «СофтБанк» утретє поспіль став переможцем Тихоокеанської ліги, випередивши найближчого конкурента на 11,5 гри. У плей-оф клуб виграв усі сім матчів, проведених на полі. З урахуванням автоматичної переваги у дві перемоги у фінальній стадії Climax Series офіційний результат команди в постсезоні становив 9:0.

Перші три матчі Japan Series завершилися в додаткових інінгах — уперше в історії фіналу. Найціннішим гравцем серії став Томоя Масакі, який зробив сім хітів у 16 виходах на биту та вибив два сольні хоумрани. Для «Гокс» цей титул став 13-м в історії франшизи: клуб зрівнявся з «Сейбу Лайонс» за другим показником, тоді як рекорд належить «Йоміурі Джайентс» із 22 титулами.

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