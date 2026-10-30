SPFL допускає трансляції всіх матчів у суботу о 15:00 — BBC Sport

Шотландська професійна футбольна ліга (SPFL) у Великій Британії розпочала пошук пропозицій для нового циклу телевізійних прав, який стартує із сезону 2029/30. За даними BBC Sport, мовники можуть отримати можливість подавати заявки на прямі трансляції всіх матчів, зокрема ігор у суботу о 15:00.

Гнучкі умови тендеру

У SPFL заявили, що готові розглядати різну кількість матчів у межах нової угоди. Тендер сформували з максимальною гнучкістю за умови, що мовник не вимагатиме застосування статті 48 статуту УЄФА.

Стаття 48 дозволяє лігам встановлювати часові проміжки, коли прямі телетрансляції матчів заборонені. Її можна застосувати лише тоді, коли одночасно проводять щонайменше половину матчів у двох найвищих дивізіонах країни.

Нині у Великій Британії заборона на прямі трансляції діє щосуботи з 14:45 до 17:15. Традиційним часом початку матчів у лігах різних рівнів залишається 15:00. Обмеження запровадили через побоювання, що телепоказ у цей час може зменшити відвідуваність не лише клубів, чиї матчі транслюють, а й команд нижчих дивізіонів.

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Чинна угода та голосування клубів

За чинними умовами Sky Sports може транслювати до 60 матчів шотландського Прем'єршипу за сезон, а Premier Sports — до 22. Загалом в елітному дивізіоні проводять 228 ігор, тому наживо показують 36% матчів.

Новий тендер дозволяє мовникам подавати будь-які пропозиції щодо обсягу прямих трансляцій. Остаточне рішення ухвалюватимуть 12 клубів Прем'єршипу: для затвердження угоди потрібні вісім голосів. Клуби також можуть відхилити пропозицію, яка передбачатиме показ матчів у суботу о 15:00.

Улітку валлійська Cymru Premier скасувала аналогічне обмеження та перейшла на модель потокових трансляцій усіх матчів. Водночас скасування заборони в Шотландії не означатиме автоматичних аналогічних змін в англійському футболі, для валлійських клубів в англійській футбольній піраміді чи в Північній Ірландії.

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