Спортсмен із Миколаєва встановив світовий рекорд з обертань під час бігу

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Український спортсмен Гайк Мікаелян із Миколаєва установив світовий рекорд із кількості обертів на 360 градусів під час бігу на біговій доріжці. За одну годину безперервного бігу на швидкості майже 10,5 км/год він подолав дистанцію у 10 км 350 м та виконав 1355 повних обертів навколо власної осі.

Як повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, спортсмен здійснював оберт у середньому кожні 2,7 секунди, продемонструвавши виняткову стійкість вестибулярного апарату та повний контроль над тілом, що за рівнем навантаження відповідає тренуванням космонавтів.

Джерело: Національний реєстр рекордів України.

7-річна львівська гімнастка Регіна Абрамова встановила новий рекорд України. Для спортсменки це вже шосте національне досягнення. Цього разу Регіна виконала 101 підйом розгином на перекладині.

У Перті, Австралія, 75-річна Естер Фішер встановила рекорд Гіннеса як найстарша людина у світі, що виконала стійку на руках. Для рекорду їй потрібно було протриматися у цій позиції без сторонньої допомоги щонайменше 15 секунд.

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