Squawka оцінила шанси Chicago Fire на титул MLS у 4,3% — Interia Sport

У США шанси Chicago Fire на перемогу в MLS становлять 4,3%, за оцінкою британського аналітичного порталу Squawka. Команда з Чикаго, за яку виступає Роберт Левандовський, продовжує боротьбу за вихід до плей-оф після поразки від Philadelphia Union, повідомляє Interia Sport.

Боротьба за плей-оф

Перед матчем із Philadelphia Union Chicago Fire здобув перемоги над Charlotte FC, Vancouver Whitecaps і New York City та піднявся в таблиці Східної конференції. За даними видання, після поразки Chicago Fire випередив New England Revolution.

До завершення регулярного сезону Chicago Fire залишилося п'ять матчів. Найближчим суперником команди стане New England Revolution, який перебуває поруч у таблиці. Перемога в цій грі може забезпечити чикагській команді участь у плей-оф.

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Оцінка претендентів

Букмекери відносять Chicago Fire до групи претендентів на чемпіонство. Вищі шанси вони дають Nashville SC та Vancouver Whitecaps, які очолюють свої конференції. Далі серед фаворитів називають Inter Miami, Chicago Fire та Los Angeles FC.

Squawka ставить Chicago Fire нижче за Nashville, Vancouver Whitecaps, Inter Miami, St. Louis City, FC Dallas, New England Revolution і Los Angeles FC. Видання пов'язує оцінку у 4,3% із недавньою поразкою чикагської команди.

За інформацією Interia Sport, після переходу Левандовського в липні клуб посилив спортивні позиції та підвищив свій престиж. Польський нападник одразу став одним із лідерів Chicago Fire й однією з помітних фігур MLS. Найбільшим успіхом клубу досі залишається перемога в MLS Cup 1998 року.

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