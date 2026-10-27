Стало відомо, чому Блохін пропустив церемонію вручення Золотого м'яча

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Легендарний український футболіст та володар «Золотого м'яча» 1975 року Олег Блохін пропустив цьогорічну урочисту церемонію вручення нагороди у Лондоні через проблеми зі здоров'ям. Про це 27 жовтня повідомив інший український лауреат престижної премії Ігор Бєланов, зазначивши, що візиту завадила застуда.

Україну на урочистому заході представили Андрій Шевченко та Ігор Бєланов, які здобули свої нагороди у 2004 та 1986 роках відповідно. Усі троє українських володарів «Золотого м'яча» є вихованцями та колишніми гравцями київського «Динамо», які здобували свої головні трофеї під керівництвом Валерія Лобановського.

Джерело: Бєланов у Facebook.

У Лондоні, Велика Британія, нападник мюнхенської «Баварії» та капітан збірної Англії Гаррі Кейн отримав «Золотий м’яч» — нагороду найкращому футболістові світу. 33-річний форвард став першим англійським гравцем, який здобув Ballon d’Or після Майкла Оуена у 2001 році.

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав Гаррі Кейна з перемогою в номінації «Золотий м’яч — 2026» і розповів про свою роль на церемонії нагородження.

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