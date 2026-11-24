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Для українського бійця вже визначили дату поєдинку та суперника.

Донченко зустрінеться з ветераном ММА 39-річним Нілом Магні на турнірі у Лас-Вегасі 23 січня 2027 року. Для Магні це буде 39-й бій у UFC та 47-й у ММА.

За кар'єру в ММА Донченко має результат 15-2. В UFC українець здобув чотири перемоги у чотирьох боях.

5 вересня Донченко здолав американця Пунахеле Соріано на турнірі UFC Fight Night 287 у Парижі.

Новозеландець Стірлінг нокаутував Прохазку на турнірі UFC у Катарі.

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Боєць ММА Сиріл Ган захистив титул UFC у бою з Хокітом.

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