«Піттсбург Стілерс» перемогли «Нью-Орлеан Сейнтс» з рахунком 16:10 у першому матчі регулярного сезону НФЛ у Парижі, Франція. Гра відбулася на стадіоні «Стад де Франс» у Сен-Дені в неділю, наступного дня після масових протестів у французькій столиці.

Як повідомляє The Japan Times, перед матчем поблизу арени панувала спокійна та святкова атмосфера. Стадіон розташований приблизно за 10 кілометрів на північ від центру Парижа та більш ніж за 13 кілометрів від Порт-д’Італі, звідки в суботу почалися демонстрації.

Протести вплинули на події для фанатів

Загальнонаціональні акції протесту значною мірою затьмарили підготовку до матчу. Протягом вихідних скасували частину заходів НФЛ і подій для вболівальників, переважно через їхнє проведення в центральній частині Парижа.

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У суботу у Франції на демонстрації вийшли сотні тисяч людей. Основна акція на південно-східній околиці Парижа зібрала щонайменше 110 тисяч учасників, які протестували проти зростання вартості життя та посилення нерівності. Переважно мирні мітинги в Парижі та Марселі після настання темряви переросли у сутички, попри масштабні заходи безпеки.

Святкова атмосфера на Стад де Франс

У день матчу присутність поліції біля стадіону не виглядала посиленою чи незвичною. Перед початком гри публіці представили французьких спортсменів Антуана Дюпона та Тедді Рінера. За кілька годин до старту кілька гравців «Стілерс» прибули на арену в костюмах, стилізованих під персонажів серіалу «Гострі картузи».

Трибуни були заповнені, а вболівальників «Стілерс», за спостереженням видання, могло бути більше, ніж фанатів «Сейнтс», хоча номінальними господарями нейтрального матчу були саме «Сейнтс». У перерві виступили нігерійський репер Burna Boy та французька співачка Yseult.

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