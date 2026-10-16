Стюарт і Морріс здобули золото ЧС з трекового велоспорту в Шанхаї — BBC Sport

Марк Стюарт та Анна Морріс вибороли золоті медалі на чемпіонаті світу з трекового велоспорту в Шанхаї, Китай. Шотландець Стюарт переміг у чоловічій гонці за очками, а валлійка Морріс стала чемпіонкою в омніумі, повідомляє BBC Sport.

Перемога Стюарта в гонці за очками

31-річний Стюарт сильно провів завершальну частину фіналу та здобув титул із перевагою в сім очок над олімпійським чемпіоном в омніумі Бенжаменом Тома. Бронзову медаль у цій дисципліні здобув португалець Карлуш Салгейру.

Після перемоги Стюарт сказав, що не знаходить слів, аби описати здобуття титулу чемпіона світу. Він подякував British Cycling, дружині та родині за підтримку, а також зазначив, що за останні десять років культура в організації змінилася на краще.

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Золото Морріс в омніумі

Морріс, яка є чинною чемпіонкою Європи в омніумі, очолювала загальний залік після трьох раундів змагань. У заключній гонці за очками вона перемогла японку Цуяку Учіно та данку Амалі Дідеріксен.

Для 31-річної спортсменки це друга золота медаль турніру: у четвер вона також перемогла в жіночій командній гонці переслідування. Чинна чемпіонка світу в омніумі Лорена Вібес із Нідерландів вибула зі змагань після падіння у стартовій гонці скретч, унаслідок якого на трек упали кілька велосипедисток.

Також у складі збірної Великої Британії Емма Фінукейн виборола срібло в жіночому спринті, поступившись у фіналі китаянці Юань Ліїн. Софі Кейпвелл програла японці Міні Сато у фотофініші в боротьбі за бронзу, а Джозеф Трумен став бронзовим призером чоловічної гонки на час.

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