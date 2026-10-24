Stormers перемогли Scarlets 52:40 у Кейптауні — TimesLIVE

Регбійний клуб Stormers переміг Scarlets з рахунком 52:40 у матчі United Rugby Championship у Кейптауні, ПАР. Після першого тайму господарі вели 33:14, однак за 15 хвилин до завершення гри рахунок зрівнявся — 40:40, повідомляє TimesLIVE.

14 спроб на дві команди

Stormers занесли вісім спроб, Scarlets — шість. Господарі здобули бонусне очко за спроби вже на 33-й хвилині. Флайхав Stormers Саша Файнберг-Мнгомезулу реалізував шість із восьми спроб і в першому таймі віддав результативну передачу на скрамхава Хаашима Піда.

Флайхав збірної ПАР U20 Якін Ахмед заніс спробу на 75-й хвилині, після якої шоста реалізація Файнберга-Мнгомезулу зробила рахунок 47:40. На 79-й хвилині Ахмед заніс другу спробу та остаточно забезпечив перемогу господарям.

Камббек Scarlets і гра в захисті

У другому таймі Scarlets відіграли відставання. Їхній зовнішній центровий Джо Робертс оформив хет-трик до 65-ї хвилини. Файнберг-Мнгомезулу також виконав захват, який не дозволив вінгеру Scarlets Максу Пейджу занести третю поспіль спробу своєї команди на початку другої половини.

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Scarlets здійснили 21 прорив лінії оборони суперника проти 15 у Stormers. Показник успішних захватів в обох команд був нижчим за 70%. У Stormers цей показник становив 68%, команда не виконала 29 захватів.

У першому таймі Stormers не припустилися жодного порушення, за яке призначають штрафний, а за 83 хвилини гри мали лише одне таке порушення. Останні 23 хвилини матчу сутички проводили без боротьби.

Відзнаки та наступний матч

Капітана Stormers Пола де Вільє визнали найкращим серед форвардів команди, а Під, який уперше вийшов у стартовому складі, став гравцем матчу. Наступного тижня Stormers зіграють у Кейптауні проти Ulster.

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